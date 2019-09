Cremonese-Crotone, ore 15 stadio Zini

CREMONA (21 settembre 2019) - Dal volto di Massimo Rastelli traspare serenità e dalle sue parole risuona grande fiducia. Il tecnico partenopeo sembra quasi attendere con impazienza il Crotone (oggi alle 15 allo Zini) per dimostrare di che pasta è fatta la sua Cremonese. Proprio perché alla fine di agosto aveva indicato la squadra calabrese come una delle sicure protagoniste della stagione. «Siamo una macchina a cui abbiamo aumentato i cavalli nel motore e aggiunto pezzi nuovi alla carrozzeria ma non possiamo spingere subito al massimo. La nostra bravura deve essere quella di arrivare a velocità massima facendo risultati e senza sbandare. Due sconfitte dicono che qualcosa non ha funzionato, adesso abbiamo l’opportunità di fare una gara diversa in linea con le qualità di questa squadra. Se in campo facciamo quello che vedo ogni giorno in allenamento ho fiducia. I campionati si vincono a maggio, noi stiamo ancora prendendo la rincorsa. La squadra si è allenata benissimo come sempre, con intensità e applicazione, perché c’è voglia di reagire».

