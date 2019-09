Vanoli, ecco il nuovo centro: Sobin pronto per la Supercoppa

CREMONA (19 settembre 2019) - La Vanoli ha il suo nuovo centro. E' il croato Josip Sobin, 204 cm per 105 kg, che è stato tesserato questa mattina in tempo utile per partecipare alla Supercoppa Italiana a Bari.

Nato il 31 agosto 1989 a Spalato (Croazia), Sobin è figlio d’arte (il padre Goran ha vinto due volte la Coppa Campioni con la Jugoplastika Spalato). Cresciuto nel KK Spalato, ha giocato in Adriatic League con la maglia del KK Zadar e in ACB con Fuenlabrada. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia dell’Anwil Wloclawek con cui ha vinto gli ultimi due titoli del campionato polacco e la Supercoppa 2018.

