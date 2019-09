Vanoli in ripresa, battuti i sudcoreani

VARALLO SESIA (17 settembre 2019) - Torna alla vittoria la Vanoli nell’ultimo test prima dell’esordio ufficiale di sabato in Supercoppa. Battuti i modesti sudcoreani del Goyang Orion 104-76 al termine di una partita dai due volti. I biancorossi orientali si sono dimostrati una formazione molto aggressiva ma anche altrettanto povera dal punto di vista tecnico. Cremona ha tenuto per troppo tempo la gara aperta, riuscendo a scappare in modo definitivo solamente nel secondo tempo, quando finalmente è cresciuta sia l’intensità difensiva che la velocità nel far ripartire l’azione.

