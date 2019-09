Crema 1908 - Calvina ore 20.30

CREMA (16 settembre 2019) - Il secondo e ultimo monday night del girone d’andata rappresenta già una prova d’appello. Dopo la sconfitta di Breno, imprevista e imprevedibile, il Crema 1908 deve riprendere in fretta il proprio cammino e in mano il proprio destino. Come dichiarato in settimana dal direttore sportivo Enrico Dalè, se l’obiettivo è disputare un campionato di vertice i passaggi a vuoto vanno ridotti al minimo. Un jolly se n’è andato la scorsa settimana col ko in terra camuna, e stasera contro la Calvina (fischio d’inizio ore 20.30) non sono ammesse repliche.