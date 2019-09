Vanoli, Williams verso l'addio

CREMONA (16 settembre 2019) - Il compleanno forse più triste. Darrell Williams ieri ha festeggiato i suoi trent’anni, ma oggettivamente c’è poco da essere allegri per lui. Il suo rendimento in maglia Vanoli è molto deficitario e il giocatore molto difficilmente verrà inserito nel roster. Il suo passaggio all’alimentazione vegana lo ha fatto decisamente cambiare nel fisico e nel giro di sette mesi ha perso quasi 15 kg. Troppi per poter reggere l’urto sotto canestro e soprattutto una fisicità diversa da quella che i dirigenti Vanoli si aspettavano. Bruciare un visto sembra pericoloso e quindi la strada è quella di tornare sul mercato, probabilmente di iniziare senza un pivot aspettando l’occasione dopo i Veteran Camp americani tra un mese. La soluzione tampone potrebbe essere quella di un contratto a gettone con un europeo, per non restare scoperti nel ruolo. Si valuta anche Riccardo Cervi, attualmente alla ricerca di squadra. Il giocatore che potrebbe iniziare la stagione e chiuderla in caso di buon impatto, oppure salutare nel giro di qualche mese.

