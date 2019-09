Bocce, Visconti re d’Europa

VAIANO CREMASCO (15 settembre 2019) - Il giovane vaianese Mattia Visconti ha vinto il titolo di campione europeo di bocce, in coppia con Mirko Savoretti. I due atleti hanno battuto in finale per 12 a 3 i padroni di casa dell’Austria, contribuendo ad alimentare il medagliere azzurro. Cinque le medaglie italiane, di cui quattro d’oro, agli Europei disputatisi a Innsbruck, in Austria. La Nazionale allenata da Giuseppe Pallucca e dalla cremonese Germana Cantarini si è laureata campione d’Europa nelle specialità individuale femminile, coppia maschile, femminile e mista e si è aggiudicata un onorevole terzo posto nell’individuale maschile con Mirko Savoretti.

