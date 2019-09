Pro Patria - Pergolettese ore 15

CREMA (8 settembre 2019) - A caccia di tigrotti. O meglio, a caccia dei primi punti stagionali nella tana della Pro Patria. È questo l’obiettivo di giornata della Pergolettese, ancora ferma al palo in classifica. Per centrarlo, però, occorrerà rompere il ghiaccio in fatto di realizzazioni, considerato che i bustocchi tra le mura amiche vanno a segno da dodici gare consecutive.