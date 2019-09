Vanoli, brutto ko con Trento 85-67

TRENTO (7 settembre 2019) - trento Brutta sconfitta della Vanoli (85-67), la prima in questo precampionato, contro Trento nella finale del torneo Brusinelli. Un ko pesante, sia nel punteggio che per come arrivato, al termine di una partita giocata male e con un atteggiamento decisamente poco battagliero. La squadra di Brienza si è così presa una bella rivincita dopo il ko subito proprio nel primo test stagionale a Carisolo.