Cremonese, Fabio Ceravolo: "Spero di fare tanti gol"

CREMONA (6 settembre 2019) - E' stato presentato questa mattina Fabio Ceravolo, nuovo attaccante dell'ambiziosa Cremonese. Introdotto dal ds Nereo Bonato, Ceravolo si è presentato così: "Qui c’è un progetto importante, ho accettato di scendere di categoria per rimettermi in gioco e per accettare una nuova sfida. So che ci sono grandi aspettative, spetta a noi soddisfarle con lavoro e umiltà. I gol? Spero di farne tanti".

