Vanoli, terza amichevole vinta: Tortona ko 81-66 davanti a 700 tifosi

CREMONA (4 settembre 2019) - E fanno tre su tre. La Vanoli vince ancora, anche questa volta contro una formazione di serie A2 e anche questa volta senza entusiasmare troppo (81-66). Una partita in cui l’aggressività di Tortona ha messo in difficoltà i biancoblù in molti frangenti. Giusto così, in questo periodo ci stanno formazioni di questo tipo. Una sfida, l’unica casalinga di tutto il precampionato, che ha richiamato circa settecento tifosi al PalaRadi. Segnale che l’interesse per la nuova squadra è più vivo che mai.

