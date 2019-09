Lo show del tennis in carrozzina

CREMONA (3 settembre 2019) - Su il sipario sul torneo internazionale maschile e femminile di tennis in carrozzina Città di Cremona. Prestigiosa rassegna di scena sui campi della canottieri Baldesio da giovedì 5 fino a domenica 8 settembre pronta a coinvolgere l’intera città. Enti del territorio, studenti delle scuole superiori e tantissimi volontari: anche per la sesta edizione sono collaborazione e lavoro di rete il vero punto forte di una delle manifestazioni dedicate agli sportivi con disabilità più importanti d’Italia. Che quest'anno propone anche la novità del tabellone femminile. I tennisti sono in arrivo da Italia, Svizzera, Francia, Austria, ma anche da Camerun, Brasile e Giappone. La presentazione del torneo si è tenuta stamattina in Sala dei Quadri a Cremona ed ha coinvolto scolari e autorità, tra cui anche il sindaco Gianluca Galimberti e il prefetto Vito Danilo Gagliardi.

In diretta sul sito e sulla pagina Facebook de La Provincia

La finale maschile del torneo internazionale di tennis in carrozzina Città di Cremona - domenica mattina - verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del quotidiano La Provincia di Cremona.

