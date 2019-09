Cremonese, c'è anche Gustafson

CREMONA (2 settembre 2019) - Gli ultimi febbrili istanti del calciomercato hanno portato alla Cremonese l'ultimo regalo. Il centrocampista svedese Samuel Gustafson vestirà la maglia grigiorossa. In giornata sono stati ufficializzati anche gli arrivi di Fabio Ceravolo e Michael Kingsley.

Nato a Molndal (Svezia) l’11 gennaio 1995, centrocampista, è cresciuto nel Fassberg per poi passare all’Hacken. Nel 2016 il suo passaggio in granata, esordendo in serie A nel febbraio dell’anno successivo. In Italia ha indossato anche le maglie di Perugia e Verona. Con l’Hellas è stato protagonista della promozione in A conquistata al termine dell’ultima stagione. Al suo attivo anche 6 presenze nell’Under 21 della Svezia.