Cremonese, è ufficiale anche l'arrivo di Ceravolo

CREMONA (2 settembre 2019) - Nell'ultimo giorno di mercato è arrivata anche l'ufficialità dell'arrivo in grigiorosso di Fabio Ceravolo.

Nato a Locri (Reggio Calabria) il 5 marzo 1987, dopo gli inizi con la Agesidamo Locrese è entrato a far parte del settore giovanile della Reggina. Con gli amaranto ha esordito in Serie A nella stagione 2005/06, successivamente ha indossato le maglie di Pro Vasto, Pisa, nuovamente Reggina, Atalanta, Ternana, Benevento e Parma. Ceravolo vanta 99 presenze in Serie A con 8 gol e 302 in Serie B con 74 reti realizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO