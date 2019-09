Cremonese, ufficiale l'arrivo di Michael Kingsley

CREMONA (2 settembre 2019) - L’Us Cremonese comunica di aver acquisito dal Bologna F.C. le prestazioni sportive di Kingsley Dogo Michael. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo.

Nato a Owerri (Nigeria) il 26 agosto 1999, centrocampista, Kingsley è cresciuto nell’Abuja F.C. per poi passare al settore giovanile del Bologna. Lo scorso anno ha esordito in B con la maglia del Perugia, disputando 25 partite e realizzando un gol. Tornato a Bologna, ha fatto il suo esordio in Serie A nella gara di Verona. E’ nazionale Under 20 della Nigeria.

