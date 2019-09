Seregni e De Ponti, grande bis al Città di Cremona

CREMONA (1 settembre 2019) - Bianca Seregni e Massimo De Ponti hanno centrato la vittoria per la seconda volta nel Triathlon Sprint «Città di Cremona». Tutto come da previsioni, ma in realtà sono state gare scoppiettanti, fatte di allunghi e riprese, di sorpassi e di emozioni. La giovane promessa del triathlon italiano – ex Stradivari, ora Raschiani Tri Pavese, e l’esperto Pro del CS Carabinieri hanno piazzato l’allungo vincente nella frazione di corsa.

È stata un’edizione bella, vivace, con lo spettacolo dei 260 atleti che ha caratterizzato l’appuntamento Silver del calendario italiano su distanza Sprint: tanti i cremonesi presenti nel tradizionale impegno di casa. Applausi per una gara che raccoglie sempre consensi, anche nella novità di quest’anno del percorso run, con doppio passaggio all’interno del centro sportivo Stradivari.

Sport e solidarietà insieme al centro sportivo Stradivari: anche quest’anno i ragazzi di Thisability hanno collaborato con gli organizzatori nell’area ristoro; team Stradivari che ha dato inoltre proprio sostegno al progetto di Occhi Azzurri Onlus di realizzazione del Centro Ricreativo e Riabilitativo Parco Morbasco Sud. Tante emozioni in una giornata in cui il nuoto, la bicicletta e la corsa hanno unito passione, fatica e sorrisi per un 21° «Città di Cremona» in archivio a pieni voti.

