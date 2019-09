Cremonese, arrivano Ceravolo e Kingsley

CREMONA (1 settembre 2019) - Ultime ore di mercato scoppiettanti per la Cremonese. Dopo Luca Valzania, arrivano Fabio Ceravolo e Michael Kingsley, per Samuel Gustafson (altro mediano) si valuterà fino all'ultimo istante. Non sono previste, al momento, cessioni.

Ceravolo, nome che circola da tempo, approda in grigiorosso da Parma. La trattativa si è fatta più calda in concomitanza con la partenza di Adriano Montalto. Il nome nuovo, invece, è quello di Kingsley. Il centrocampista, tesserato con il Bologna, ha giocato l'ultima stagione con il Perugia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO