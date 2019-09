Pergolettese sconfitta al Voltini, la Pistoiese passa 2-0

CREMA (1 settembre 2019) - Pergolettese sconfitta in casa 2-0 dalla Pistoiese.

Finisce 2-0 per la Pistoiese

87' GOL DELLA PISTOIESE - Arriva il colpo del ko della Pistoiese, con una perfetta girata di Gucci dal cuore dell'area

80' clamorosa occasione per la Pergolettese: Pisseri compie un intervento incredibile e miracoloso deviando il colpo di testa a botta sicuro di Russo, appostato a un metro dalla porta

71' la Pistoiese insiste: bravo ancora Ghidotti su un potente diagonale di Ferrarini

66' occasione per il raddoppio della Pistoiese, questa volta ci vuole un monumentale Ghidotti per dire di no a Gucci

62' GOL DELLA PISTOIESE - Stacco di testa di Gucci che porta in vantaggio i toscani, nulla da fare per Ghidotti

57' brivido per la Pergolettese per un sospetto tocco di mano in area di Bakayoko, la Pistoiese reclama a gran voce - invano - un secondo calcio di rigore

50' come nel primo tempo, ha iniziato meglio la Pistoiese

Secondo tempo

Fine primo tempo

45' doppia occasione anche per la Pistoiese, sempre con Gucci. Prima trova l'ottima opposizione di Ghidotti che devia in corner e, dall'azione da calcio d'angolo, ci prova di testa, ma manca il bersaglio grosso

41' due occasioni in rapida successione per i ragazzi di Contini: colpo di testa di Bortoluz da distanza ravvicinata che finisce a lato di poco, poi è ancora Franchi, con n diagonale, a lambire il palo

32' Pergolettese vicina al vantaggio con un colpo di testa di Franchi (assist di Russo) fuori di poco

20' occasione per la Pergolettese: bravo Pisseri a respingere una girata di Villa da calcio d'angolo

14' RIGORE PER LA PISTOIESE: Grande Ghidotti che respinge il tiro dal dischetto di Falcone. Il rigore era stato conceso per un fallo di mano di Lucenti

12' che occasione per la Pistoiese, Ghidotti salva tutto in uscita su Falcone

9' attacca la Pergolettese dopo un miglior inizio della Pistoiese

Fischio d'inizio

FORMAZIONI

Pergolettese: Ghidotti; Lucenti, Coly, Bakayoko; Russo, Manzoni, Panatti, Villa; Franchi, Bortoluz; Morello. In panchina: Romboli, Fanti, Illuminato, Canini, Ciccone, Malcore, Roma, Poledri, Ferrari, Canessa, Girgi, Belingheri. All. Contini.

Pistoiese: Pisseri, Terigi, Camilleri, Valiani, Gucci, Falcone, Viti, Bortoletti, Capellini, Stijepovic, Ferrarini. In panchina: Salvalaggio, Mazzarani, Cerretelli, Dametto, Tartaglione, Llamas, Spadoni, Sonnini, Spinozzi, Tempesti, Luka, Cappelluzzo. All. Pancaro.

Arbitro: De Tommaso di Rimini (Poma di Trapani e Cortese di Palermo).