Vanoli ok anche nel secondo test con Orzinuovi

VEROLANUOVA (Brescia, 31 agosto 2019) - La Vanoli vince anche la sua seconda amichevole stagionale (89-65 nel trofeo Consultinvest), lo fa senza incantare ma producendo il minimo indispensabile. Contro Orzinuovi, neopromossa in serie A2, la formazione di coach Fioretti ha giocato senza spingere troppo sull’acceleratore ma ha comunque saputo allungare progressivamente nel corso del match. Rispetto alla gara contro Trento c’è stata meno aggressività e qualche concessione di troppo in difesa, come spesso accade contro formazioni di categoria inferiore. Difficile tenere al massimo la concentrazione, soprattutto quando dall’altra parte c’è grande voglia di dimostrare di essere all’altezza. Detto questo l’Agribertocchi Orzinuovi si è dimostrata squadra solida e con ottime individualità. Prossimo appuntamento per la Vanoli mercoledì nell’unico test casalingo del precampionato contro Tortona alle 18.30.

