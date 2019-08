Cremonese - Virtus Entella ore 21

CREMONA (31 agosto 2019) - Si accendono le luci allo Zini e illuminano una Cremonese che guarda lontano. I tre punti conquistati a Venezia hanno aperto la scena di una stagione in cui i grigiorossi vogliono recitare una parte da assoluti protagonisti. E poi c’è il mercato, che chiude lunedì e che porterà altri nomi importanti per mister Rastelli, a completare un organico che è andato via via crescendo e che ha consentito ai grigiorossi di scalare posizioni su posizioni nella griglia di partenza. Questa sera alle 21 i ragazzi di Massimo Rastelli ospitano la Virtus Entella con l'obiettivo di continuare il buon cammino intrapreso.