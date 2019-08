Cremonese, il centrocampista Luca Valzania in grigiorosso

CREMONA (31 agosto 2019) - L’Us Cremonese comunica di aver acquisito dall’Atalanta B.C. le prestazioni sportive di Luca Valzania. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo.

Nato a Cesena il 5 marzo 1996, centrocampista, Valzania è cresciuto nella squadra della sua città esordendo in Serie A nella stagione 2014/15. Ceduto all’Atalanta, resta ancora al Cesena per un campionato per poi passare a Cittadella e Pescara. Il 2 agosto 2018 fa il suo esordio in Europa League con la società bergamasca e nel corso della stagione passa al Frosinone dove colleziona 13 partite in Serie A, realizzando 2 gol. Ha indossato 10 volte la maglia azzurra dell’Under 21.

