Torna lo spettacolo del Triathlon Sprint Città di Cremona

CREMONA (30 agosto 2019) - Lo spettacolo del triathlon torna a Cremona. Stradivari Team ha presentato in sala Eventi di Spazio Comune la 21esima edizione della gara su distanza Sprint. Gli appassionati di nuoto, bicicletta e corsa si sfidano domani mattina dalle 10 al centro sportivo di via Milano in un appuntamento di carattere nazionale.

Il presidente Massimo Ghezzi ha alzato il sipario su una edizione che unisce sport e solidarietà. All’anteprima sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi, il comandante della Polizia Locale Pierluigi Sforza, il Sovrintendente Umberto Merletti e la store manager di Decathlon Cremona Giulia Pausilli.

Sono circa 250 gli atleti iscritti. Presenti nomi di rilievo: Tania Molinari e Thomas Previtali sono i favoriti e vanno a caccia del bis dopo il successo di un anno fa; nella gara femminile la sfida per il trionfo interessa anche Veronica Signorini e tra gli uomini, oltre agli atleti sul podio lo scorso anno, è presente Massimo De Ponti, già vincitore a Cremona.

