Pergolettese, ingaggiato il centrocampista Belingheri

CREMA (30 agosto 2019) - L’ Us Pergolettese 1932 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Luca Belingheri. Nato a Costa Volpino il 6 aprile 1983, vanta una lunga e prestigiosa carriera in serie A e B, avendo indossato le maglie di Siena, Como, Ascoli, Torino, Livorno, Cesena, Modena, Cremonese e nelle ultime 2 stagioni quella del Padova, per un totale di 420 gare disputate e con 66 reti realizzate. Già dal pomeriggio sarà a disposizione di mister Contini.

“Arrivo alla Pergolettese - commenta Belingheri - con tanto entusiasmo e con il mio massimo impegno. So che essendo una neopromossa, l’obietivo primario che avremo sarà quello della salvezza. Metterò tutto il mio impegno, per poter dare il mio contributo al raggiungimento dell’obiettivo. La serie C è diventato un campionato di alto livello tecnico, ci sono società blasonate di città importanti. Sappiamo che sarà una stagione irta di difficoltà, ma con l’impegno, l’entusiasmo e il sostegno della tifoseria gialloblu, che mi dicono molto calda e appassionata, faremo di tutto per confermarci a livello professionistico”.

