Mondiali assoluti di Linz, Giacomo Gentili in finale

LINZ/AUSTRIA (29 agosto 2019) - Fuori dalla corsa per il titolo mondiale assoluto di canottaggio Valentina Rodini (Fiamme Gialle-Bissolati) e Alessandra Montesano (Eridanea) che a Linz (Austria) escono di scena in semifinale e accedono alla finale B. Una gara che comunque per le barche azzurre resta decisiva perché mette comunque in palio gli ultimi posti per Tokyo 2020. Non ci sono molte alternative per il doppio di Rodini che è obbligata a centrare il primo posto (sono 7 infatti le barche che andranno a Tokyo, le 6 passate in finale A e la vincitrice della finale B), mentre il quattro senza di Montesano potrebbe accontentarsi anche del secondo posto perché sono 8 le barche ammesse a Tokyo.

Molto meglio, in campo maschile, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-Bissolati) che con il quattro di coppia invece entra nella finale per il titolo mondiale assoluto e manda la barca ai prossimi Giochi.

