Cremonese, Montalto ceduto al Venezia

CREMONA (28 agosto 2019) - La Cremonese ha ceduto in prestito Adriano Montalto al Venezia. Una trattativa lampo ha portato l'attaccante in laguna. I grigiorossi, adesso, vanno a caccia di un sostituto. Tra i vari nomi che si fanno, la voce di mercato più insistente è quella che accosta Fabio Ceravolo del Parma alla squadra di Rastelli, anche se l'operazione si conferma molto complicata. Per il centrocampo la società valuta attentamente Samuel Gustafson. Intanto si avvicina anche Luca Valzania dall'Atalanta.

