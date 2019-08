Paracanoa, Esteban Farias qualificato a Tokyo 2020

CREMONA (23 agosto 2019) - Il bissolatino Esteban Farias ai Mondiali di paracanoa in Ungheria ha centrato un preziosissimo argento che gli consente di accedere ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Grande soddisfazione per l'atleta che ha meritato il podio e il pass per le Paralimpiadi dell'anno prossimo.

