Riccardo Perani conquista il XX Memorial Marco Noci

GENIVOLTA (15 agosto 2019) - Il bresciano Riccardo Perani, atleta classe 2003 della Ronca Maurigi, ha conquistato il XX Memorial Marco Noci di Genivolta. Il 16enne sprinter di Gussago ha dominato la volata conclusiva della classica per Allievi di Ferragosto, organizzata come sempre dall'Imbalplast Soncino con la collaborazione della famiglia Noci e nell'amministrazione comunale di Genivolta. Per Perani si tratta del terzo successo consecutivo. Secondo classificato Gabriele Raccagni (Aspiratori Otelli), terzo Andrea Cocca (Feralpi). Nessun cremonese tra i top 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO