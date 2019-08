Vanoli al lavoro, primo allenamento e primi tiri a canestro

CREMONA (13 agosto 2019) - Terminate le visite mediche e i test fisici di routine presso il centro specialistico Holis Medical Center di via Antiche Fornaci, la squadra è pronta a mettersi ufficialmente al lavoro con doppie sedute di atletica al mattino e di basket al pomeriggio. Oggi prima seduta di allenamento al PalaRadi e primi tiri a canestro. La squadra non è ancora al completo dato che capitan Travis Diener arriverà dopo il ritiro, il finlandese Topias Palmi si aggregherà al gruppo durante il ritiro a Carisolo visti gli impegni con la sua nazionale. Wes Saunders arriverà a ore Cremona. In gruppo anche Tommaso Sacchetti e i giovani Kristofers Strautmanis, Alessandro Feraboli e Lazar Trunic.

