Crema 1908, esordio in casa con il Ciliverghe Mazzano

CREMA (13 agosto 2019) - Un avvio di campionato che parla bresciano. Il Crema 1908, il primo settembre, farà il suo esordio in casa con il Ciliverghe Mazzano, seconda sfida in trasferta a Breno e terzo match in casa con il Calvina Sport. La Lega nazionale dilettanti, oggi, ha diffuso i calendari dei gironi di Serie D.

Ecco il cammino del Crema [SCARICA]

