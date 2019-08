Vanoli, parte la stagione: visite mediche e nuovo logo

CREMONA (12 agosto 2019) - È iniziata ufficialmente l'11esima stagione in Serie A della Vanoli Cremona. Prime visite mediche, un nuovo logo ma lo stesso entusiasmo di sempre: atmosfera elettrica, un po' come quella che si rivive ogni anno al primo giorno di scuola, per i giocatori biancoblu che al centro specialistico Holis Medical Center di via Antiche Fornaci si sono sottoposti ai primi test fisici sotto l'attenta supervisione di sanitari e fisioterapisti.

