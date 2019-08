Cremonese, Daniel Ciofani è in città

CREMONA (9 agosto) - Daniel Ciofani è in città. L'attaccante del Frosinone, il cui passaggio alla Cremonese è certo, è stato fotografato questo pomeriggio in piazza Roma. In pratica manca solo la firma e non è da escludere che il 34enne sia stato a Cremona proprio per definire questo ultimo dettaglio. Ciofani, due giorni fa, aveva già sostenuto e superato le visite mediche.

