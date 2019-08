Cremonese, esordio a Venezia

ASCOLI (6 agosto 2019) - Esordio a Venezia per la Cremonese. Il calendario della prossima stagione di Serie B prevede, per i grigiorossi, un match casalingo con l'Entella alla seconda giornata e la trasferta a Pisa nella terza. Si tratta di un avvio che poteva essere molto più complesso: non ci sono squadre considerate di primissimo piano nelle prime sei giornate anche se, inutile dirlo, le insidie sono dietro l'angolo.

Mister Massimo Rastelli: "Non faccio calcoli, mi interessa sapere che si parte a Venezia. La più importante? La prossima, pensiamo a domenica". Da Ascoli, dove ha partecipato alla presentazione del calendario, il direttore sportivo Nereo Bonato: "Abbiamo tante neopromosse in avvio, dovremo essere bravi ad affrontare il loro entusiasmo".

G 1: Venezia-Cremonese (24 agosto 2019, 18 gennaio 2020)

G 2: Cremonese-Entella (31 agosto 2019, 25 gennaio 2020)

G 3: Pisa-Cremonese (14 settembre 2019, 1 febbraio 2020)

G 4: Cremonese-Crotone (21 settembre 2019, 8 febbraio 2020)

G 5: Trapani-Cremonese (24 settembre 2019, 15 febbraio 2020)

G 6: Cremonese-Ascoli (28 settembre 2019, 22 febbraio 2020)

G 7: Cremonese-Cittadella (5 ottobre 2019, 28 febbraio 2020)

G 8: Empoli-Cremonese (19 ottobre 2019, 3 marzo 2020)

G 9: Cremonese-Frosinone (26 ottobre 2019, 7 marzo 2020)

G 10: Benevento-Cremonese (29 ottobre 2019, 14 marzo 2020)

G 11: Cosenza-Cremonese (2 novembre 2019, 21 marzo 2020)

G 12: Cremonese-Salernitana (9 novembre 2019, 4 aprile 2020)

G 13: Pescara-Cremonese (23 novembre 2019, 13 aprile 2020)

G 14: Cremonese-Livorno (30 novembre 2019, 18 aprile 2020)

G 15: Chievo-Cremonese (7 dicembre 2019, 21 aprile 2020)

G 16: Cremonese-Perugia (14 dicembre 2019, 25 aprile 2020)

G 17: Spezia-Cremonese (21 dicembre 2019, 2 maggio 2020)

G 18: Cremonese-Juve Stabia (26 dicembre 2019, 9 maggio 2020)

G 19: Podenone-Cremonese (29 dicembre 2019, 14 maggio 2020)

Il campionato prenderà il via il 24 agosto e terminerà il 14 maggio. Programmati quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo e martedì 21 aprile. Confermato il format natalizio: dopo il 21 dicembre si scende in campo il 26 dicembre, e domenica 29 dicembre, mentre la sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 18 gennaio. Si giocherà anche il lunedì di Pasquetta (13 aprile).

