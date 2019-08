Cremonese a un passo da Ciofani

CREMONA (5 agosto 2019) - La trattativa per portare Daniel Ciofani alla Cremonese è in discesa. L'attaccante del Frosinone non è tra i convocati di Alessandro Nesta per l'amichevole tra Ascoli e Frosinone e nelle ultime ore sta prendendo consistenza l'ipotesi che l'operazione sia in dirittura d'arrivo. Mancano gli ultimissimi dettagli (firma compresa), ma oggi in casa grigiorossa c'è ottimismo: Ciofani sta per diventare un giocatore della Cremonese.

