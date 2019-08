Cremonese, soddisfazione per Lamanna: convocato con l'Italia U18

CREMONA (5 agosto 2019) - Convocazione azzurra per il neo grigiorosso Francesco Lamanna. Il difensore della squadra Primavera allenata da Stefano Lucchini è stato infatti selezionato dal tecnico federale Carmine Nunziata per prendere parte al doppio appuntamento dell’Italia Under 18 con la Slovenia. Gli azzurrini scenderanno in campo domani alle 19 (a Sezena) e giovedì 8 agosto alle 19 (a Gradisca d’Isonzo).

