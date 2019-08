Cremonese: tifosi in festa con la squadra

CREMONA (3 agosto 2019) - Continua la festa dei tifosi al bocciodromo: ieri sera la squadra grigiorossa è stata grande protagonista, accompagnata da mister Rastelli. Cori, applausi e tanto affetto dei tifosi, durante la serata condotta da Eleonora Busi, che sperano in una stagione importante. Ha chiuso la Wooden Mirrors Band. Stasera appuntamento con tanti ex grigiorossi. Verranno premiati i vincitori del contest ‘Disegna la maglia della Cremonese’ e verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria che mette in palio 14 premi tra cui alcuni abbonamenti alla curva Sud.

[GUARDA IL VIDEO]

