Cremonese, parte Carretta

CREMONA (1 agosto 2019) - Un difensore, un centrocampista e un attaccante (forse due). La Cremonese ha ormai scelto la chiave del suo mercato. In questo momento le trattative si stanno intensificando sia in entrata che in uscita ma mancano ancora le ufficialità.

Se la situazione Montalto è ancora da definire, quella di Mirko Carretta potrebbe essere già segnata. Infatti l’attaccante esterno sembra essere ai dettagli con il Cosenza. I calabresi già due volte in passato hanno provato ad avvicinare Carretta, ma questa sembra quella giusta. Il pugliese a ore dovrebbe firmare un contratto di due anni con la società rossoblù.

