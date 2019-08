Vbc Apis Casalmaggiore, completato il programma pre-campionato

CASALMAGGIORE (1 agosto 2019) - Terminato il LegaVolley Summer Tour 2019, la Vbc Apis Casalmaggiore si appresta ad organizzare l'avvicinamento all'inizio del campionato di Serie A1 Femminile 2019/2020. Le ragazze di coach Marco Gaspari, coadiuvato da Rossano Bertocco e dal nuovo 'terzo' Martino Volpini, inizieranno la stagione, come ormai da tradizione, presso la struttura della Casa al Mare di Casalmaggiore in viale Italico a Forte dei Marmi (Lucca) domenica 18 agosto dove rimarranno per circa una settimana e dove, insieme a tutto lo staff tecnico della Vbc, inizieranno il lavoro fisico che le porterà alla miglior forma per affrontare la nuova stagione. Ricordiamo che all'interno della stessa struttura si terranno i VBC Apis Summer Camp. Tornate le giocatrici, che saranno presenti in buon numero presso la struttura versiliana, partirà la campagna abbonamenti per le gare interne al PalaRadi, ma comunicazioni precise arriveranno più a ridosso.

Sarà fitto il calendario degli impegni nel periodo precampionato di Caterina Bosetti e compagne: venerdì 6 settembre si terrà un allenamento congiunto con la Canovi Coperture Sassuolo che si terrà sicuramente in casa delle pantere rosa, però è ancora da decidere la sede vista la possibile indisponibiltà della Palestra Baslenga; mercoledì 11 settembre si terrà un allenamento congiunto al PalaGeorge di Montichiari con la Banca Valsabbina Millenium Brescia; venerdì 13 settembre allenamento congiunto con la Delta Informatica Trentino in casa ma con sede da definire; mercoledì 18 settembre allenamento congiunto con la Savino del Bene Scandicci a Sassuolo. Si continua poi con una tre giorni di volley al PalaBam di Mantova nell'ambito di 'Mantova città Europea dello Sport 2019': sabato 21 e domenica 22 settembre la Vbc Apis Casalmaggiore sarà impegnata in un quadrangolare con Igor Novara, Banca Valsabbina Millenium Brescia e la compagine francese del Le Cannet mentre giovedì 26 settembre si terrà una gara amichevole tra Vbc e l'Imoco Volley Conegliano. Il week end del 28 e 29 settembre vedrà disputarsi il tradizionale Torneo di Ostiano 'Memorial Brambilla-Verga', le squadre partecipanti verranno poi svelate prossimamente, mentre nel week end successivo, quello del 5 e 6 ottobre, che precede l'inizio del campionato, si terrà il Torneo di Brescia che sancirà la fine della preparazione pre-campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO