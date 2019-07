Cremonese, ecco Zortea: "Darò il massimo per la squadra"

CREMONA (31 luglio 2019) - La Cremonese ha presentato il terzino destro Nadir Zortea, classe 1999, capitano e campione d'Italia Primavera con l'Atalanta. "Affronto con entusiasmo questa esperienza - ha detto Zortea -. La mia caratteristica principale? Sono un uomo di fascia, mi piace fare i cross. Darò il massimo per la squadra. Per me è una grande occasione, so di essere in una società importante".

