Stadio Zini, il video della posa delle zolle in erba naturale

CREMONA (30 luglio 2019) - Qui sopra i lavori allo stadio Zini per la posa delle zolle in erba naturale: una fase delicata, attraverso la quale verrà rifatto completamente il prato. In tutti i settori dello stadio, inoltre, sono già stati collocati i nuovi seggiolini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO