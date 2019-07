JuVi Ferraroni, ingaggiato il talentuoso Niccolò Lazzeri

CREMONA (30 luglio 2019) - La JuVi Ferraroni Cremona Basket 1952 comunica di aver raggiunto un accordo con la Junior Libertas Pall. di Casale Monferrato per il prestito del giovane Niccolò Lazzeri (ala forte, classe 2000, 205 cm.) la scorsa stagione in forza al CB Team Basket Casale Monferrato (serie C) e aggregato alla Novipiù (Serie A2).

Nicolò è un atleta con ottime prospettive di miglioramento fisico e tecnico che sicuramente troverà a Cremona l’ambiente ideale per proseguire il suo percorso di crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO