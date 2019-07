Eptathlon, Sveva vince l'oro

BRESSANONE (27 luglio 2019) - Grande impresa per Sveva Gerevini che ha vinto la medaglia d’oro nella specialità eptathlon ai campionati italiani assoluti di Bressanone. L’atleta cremonese, che corre per l’Arvedi, ha chiuso la sua gara con 5907 punti con un grande tempo negli 800 (ultimo gara della specialità). Prima piazza davanti a Palumbo e Oberto. Nei cento metri fuori nelle batterie Alessandro Piubeni dell’Interflumina Casalmaggiore, mentre Sebastiano Scotti dell’Arvedi è stato eliminato in semifinale.

[GUARDA LE FOTO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO