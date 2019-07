Sansebasket scatenata, arriva Victorio Gustavo Musso

CREMONA (26 luglio 2019) - In Serie C Gold una scatenata Sansebasket piazza l’ennesimo colpo: arriva anche Victorio Gustavo Musso, playmaker di 185 centimetri di altezza classe 1984, argentino (nato a Pergamino, cittadina vicino a Buenos Aires), ma con già alle spalle 12 stagioni in Italia.

