Sansebasket, ufficializzato l'ingaggio di Roberto Cazzaniga

CREMONA (25 luglio 2019) - Altro colpo per una ambiziosa Sansebasket di Serie C Gold: dopo Marenzi vestirà i colori biancoverdi anche Roberto Cazzaniga. Classe 1978, centro di grandissima esperienza di 207 centimetri di altezza, cresciuto nelle giovanili di Varese, con cui ha esordito in serie A nel 1994 a soli 16 anni. Cazzaniga, ormai conosciutissimo a Cremona, vanta una lunghissima e importante carriera in tante società lombarde avendo giocato in tutte le principali serie, dalla A1 alla C Gold negli ultimi anni. Ha vestito le maglie di Varese, Olimpia Milano, Vigevano, Pavia, Castelletto Ticino, Casale Monferrato, Triboldi Soresina, Casalpusterlengo, Piacenza, Vanoli Cremona, Legnano, Montichiari, Juvi Cremona e infine Gilbertina dove nelle ultime due stagioni ha contribuito alla promozione delle rispettive squadre in Serie B.

