Cremonese con i fiocchi: pareggio con il Napoli

DIMARO (24 luglio 2019) - Ottimo pareggio per la Cremonese contro il Napoli al termine di una prestazione davvero con i fiocchi. Per due volte i grigiorossi sono passati in vantaggio ed anche se raggiunti e superati nella ripresa trovano la forza di pareggiare con una bomba di Soddimo che c’entra la porta da oltre cinquanta metri. Nel complesso è positiva la prova per la squadra di Massimo Rastelli che con coraggio e a testa alta impone tre gol ad un avversario incompleto ma costruito comunque per giocare nell’Europa che conta.

Le formazioni. Napoli: Meret, Hysaj, Manila, Chiriches, Ghoulam, Gaetano, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

Cremonese: Agazzi, Caracciolo, Claiton, Terranova, Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore, Palombi, Piccolo

