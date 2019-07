Raduno e fatiche, Lucchini si mette al lavoro

CREMONA (23 luglio 2019) - Giocatori in rosso, staff tecnico in blu e poi i dirigenti: la Primavera della Cremonese si è ritrovata oggi pomeriggio per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Da domani gli allenamenti si terranno al mattino, ma saranno giorni comunque duri e non solo per il caldo. Dopo la consegna del materiale negli spogliatoi, staff tecnico, giocatori e dirigenti si sono radunati presso la sala conferenza dove Giovanni Bonavita, responsabile del settore giovanile, ha salutato tutti e ha parlato a nome della società.

La stagione che andrà a cominciare vuol dire molto sia per la Cremonese che per Stefano Lucchini, al secondo anno alla guida della Primavera.

«L’anno scorso cammino a livello di gioco importante perché abbiamo dimostrato di essere una buona squadra nonostante fossimo sotto età rispetto alla grande parte delle altre squadre. Quest’anno il gruppo dei 2001 è consistente ed è rimasto quasi in toto, quindi dalla nostra parte abbiamo un anno di esperienza da portare assolutamente sul campo, per raccogliere quanto seminato lo scorso campionato. La graduatoria playoff si è ampliata e dunque abbiamo il dovere di provarci».

[GUARDA L'INTERVISTA A MISTER LUCCHINI]

