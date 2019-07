Cremonese: ecco il sorteggio di Coppa Italia

MILANO (22 luglio 2019) - Il prossimo 11 agosto la Cremonese esordirà in Coppa Italia contro il Novara oppure contro la Virtus Francavilla. Si giocherà allo stadio Zini (se il ripristino del manto erboso sarà stato ultimato) di sera. In caso di vittoria, la squadra di Rastelli sarà impegnata nel terzo turno a Verona il 18 agosto. E’ questo l’esito del sorteggio che si è tenuto presso la Lega Serie A a Milano.

La Cremonese non prenderà parte al primo turno eliminatorio (gara secca) che si terrà domenica 4 agosto. A quel turno entrano in scena 36 società di cui 9 della serie D e 27 della Lega Pro. Al secondo turno partecipano 40 società ovvero le prime 18 che hanno superato il primo turno e le 20 della serie B, più Carpi e Padova appena retrocesse in Lega Pro. Salvo impedimenti dovuti al ripristino del campo dello stadio Zini, il primo appuntamento dell’anno quindi sarà per l’11 agosto in via Persico contro un avversario di Lega Pro.

