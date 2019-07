Cremonese, positiva sgambata col Mezzocorona (5-0)

MOLVENO (20 luglio 2019) - Giornata di test per la Cremonese nel ritiro di Molveno. Davanti a duecento tifosi, alcuni in vacanza altri arruvati appositamente, i grigiorossi hanno effettuato una produttiva sgambata con il Mezzocorona di Promozione, e qualche spunto interessante lo si è visto, così come la voglia di trovare gli schemi giusti e al tempo stesso di divertirsi sul campo.

Scivola via un primo tempo in cui ogni volta che si passa dal trotto al galoppo, Renzetti e compagni vanno in porta. I primi 45 minuti si chiudono sul 3-0 Cremonese, grazie alle realizzazioni di Boultam, Arini e Palombi.

Nella ripresa, entra anche Deli che in cinque minuti fa due numeri: primo viene steso in area (rigore di Montalto, respinta, tocco in gol di Castagnetti) e poi salta con doppia finta un difensore sul fondo e tocca in mezzo ancora per Castagnetti che, al volo, fa 5 a 0.

Le voci di mercato su Ciofani, le altre su nomi tipo Donnarumma (che resta però nell’album dei desideri), l’entusiasmo che cresce e che si respira intorno a tutto l’ambiente grigiorosso accompagneranno anche l’ultima settimana di ritiro, prima e dopo l’amichevole di lusso di mercoledì alle 17.30 a Dimaro contro il Napoli. Intanto la Cremonese lavora, cresce. E guarda avanti.

