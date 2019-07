Cremonese, col Molveno pioggia di gol: tripletta di Palombi

MOLVENO (Trento, 17 luglio 2019) - Termina con un rotondo 12-0 il primo test della Cremonese che liquida i dilettanti di casa del Molveno. In luce il nuovo acquisto Palombi che firma la tripletta nella ripresa dopo un primo tempo un po’ difficoltoso in cui la squadra impiega più di mezz’ora prima di segnare. Nella ripresa la squadra schiera un 3-5-2 con i giocatori nei ruoli giusti e arrotonda il punteggio sotto il diluvio approfittando di un Molveno ormai stremato. Non hanno preso parte alla gara Carretta e Deli appena arrivato in ritiro.

