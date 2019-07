Deli: 'Tanta gavetta in Serie C, pronto ad affermarmi alla Cremonese'

MOLVENO (Trento, 17 luglio 2019) - E' il giorno di Francesco Deli. La Cremonese, nel ritiro di Fai della Paganella e poche ore prime dell'amichevole con il Molveno, ha presentato il nuovo giocatore. «Francesco Deli - dice il direttore sportivo Nereo Bonato al Solea Boutique & Spa, sede del ritiro trentino dei grigiorossi - è il terzo acquisto che presentiamo e siamo lieti di avere con noi un elemento che ha registrato una crescita notevole nel suo percorso. Dopo tanta serie C siamo convinti che Deli arrivi a Cremona nel momento migliore per confermarsi anche in serie B».

«Sono pronto a mettermi a disposizione del tecnico - dichiara il centrocampista - e ringrazio la società che ha avuto fiducia in me. Ho fatto la mia gavetta in serie C e ne vado fiero, adesso ho l’opportunità di affermarmi in una grande società e mi inserisco in un bel contesto. Il Foggia mi ha dato tantissimo, con i pugliesi ho vinto un campionato di serie C e poi ho fatto il mio esordio in serie B. Un’esperienza che mi ha fatto maturare moltissimo anche se l’avventura è finita in modo triste ma il passato è ormai alle spalle e guardo solo avanti».

