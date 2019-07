Le gemelle Romanenghi, quando il karate è una sfida in famiglia

CASTELVERDE (17 luglio 2019) - Due sorelle gemelle ai vertici del Karate italiano e internazionale. Che da quando hanno sei anni si ritrovano in pedana a lottare una contro l’altra per il podio: è la storia delle 18enni di Castelverde Alexandra e Madalina Romanenghi. Entrambe nel giro della nazionale, Alexandra studia all’Anguissola e a Bratislava si è appena laureata campionessa del mondo della federazione Wuka nel combattimento (Kumite, categoria Cadetti). Madalina invece studia all’Aselli e nella stessa rassegna mondiale è arrivata terza nella disciplina del Kata (esercizio figurativo). «In pedana non facciamo sconti all’avversario, chiunque esso sia – raccontano le gemelle – ci conosciamo alla perfezione e quindi ogni scontro è ancora più difficile. Ma ci vogliamo bene e una volta finita la gara torna tutto come prima. Ci diamo la mano e chi perde è comunque felice per la vittoria ottenuta dalla sorella». Il papà Elio aggiunge: «A casa si parla poco dei risultati noi genitori facciamo il tifo per entrambe e siamo contenti qualsiasi sia il risultato. Nel Karate c’è grande cultura sportiva e una volta finito il combattimento ritorna l’armonia».

