Europei Under 23, Cavalli d'oro nell'inseguimento a squadre

GAND (Belgio, 11 luglio 2019) - Marta Cavalli conquista la medaglia d'oro nell’inseguimento a squadre ai Campionati Europei di ciclismo su pista Under 23 di Gand in Belgio. Il successo è arrivato grazie alla vittoria in finale sulla Francia.

